Comasco

ROVELLO PORRO – Tragedia nella notte in via Como, dove un’intossicazione da monossido di carbonio ha provocato la morte di una donna di 81 anni e il ricovero del marito di 85 anni al Niguarda di Milano. L’allarme è scattato intorno alle 00:45, quando il personale del 118, intervenuto per un soccorso persona, ha rilevato la presenza di monossido di carbonio nell’abitazione.

Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco di Lomazzo e Lazzate, che hanno recuperato i due anziani all’interno dell’appartamento. Purtroppo, per la donna non c’è stato nulla da fare: il medico ha potuto solo constatarne il decesso. L’uomo, invece, è stato stabilizzato dai soccorritori della Croce azzurra Rovellasca e dell’automedica di Como prima del trasferimento in ospedale.

Presenti anche i carabinieri della compagnia di Lomazzo, che hanno avviato gli accertamenti del caso. L’abitazione interessata è stata posta sotto sequestro per consentire le indagini sulle cause della pericolosa fuga di gas.

