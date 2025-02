Città

Sì, pachistani col “ch”, perché questa storia risale al 1950, l’uso della “k” non è ancora di moda…

A Saronno c’è, dall’anno precedente, una squadra di hockey su prato: vero che è di derivazione milanese, in particolare recluta giovani universitari (qualche anno dopo infatti ci sarà la fusione con il CUS Milano), ma partecipando al campionato di serie A porta in giro per l’Italia il nome della nostra città.

Nel settembre del 1949 il Saronno gioca il primo match internazionale contro la squadra di Zurigo, vincendo 2-0.

Un anno più tardi, dopo aver partecipato al secondo campionato di serie A della sua storia (gareggiando, tra le altre, con le squadre di Trieste, Genova, Ferrara, Roma, Bologna, Macerata e Pisa), la compagine saronnese, sezione “Hockey su prato” del Saronno FBC, organizza il primo “Criterium delle Nazioni” presso lo stadio comunale (chiedendo ai potenziali sponsor saronnesi un contributo per le spese da affrontare): vengono invitate rappresentative provenienti dal Belgio (Penguin Nivelles), dalla Svizzera (Servette), dalla Francia (invito rifiutato, sostituita da una rappresentativa universitaria italiana) e infine dal Pakistan, paese dove l’hockey su prato è sport nazionale e il “Pakistan national field hockey team” si è ben distinto alle Olimpiadi di Londra del 1948 (4° posto finale, bissato alle Olimpiadi di Helsinki di quattro anni dopo).

Il torneo saronnese riscuote notevole successo di pubblico e di critica. Il “Corriere della Sera” del 15 settembre 1950, presentando l’evento, così riporta: “Domani, sul campo del F.C. Saronno, si inizierà il primo Criterium internazionale di hockey su prato, […]. La squadra italiana [Saronno] giocherà probabilmente in questa formazione: Muller, Celli, Gemelli, Verzieri, Ott, Ragg, Abbascià, Natali, Balia, Lella e Moro”. Nel titolo del breve articolo si fa confusione tra indiani e pakistani: in effetti fino al 1947 il “British Indian Empire” comprende le due nazioni, che in quell’anno si separano e diventano indipendenti.

Il “Corriere d’Informazione” del 18/19 settembre dà la notizia della vittoria della squadra pakistana e delle buone prestazioni fornite dal Saronno/Italia.

Pachistani a Saronno, ma anche la storia della “stagione breve” dell’hockey su prato in città, che merita di essere approfondita e raccontata, magari in altre occasioni.

Alessandro Merlotti

