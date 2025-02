Sport

SARONNO – Arrivano i rinforzi in casa AZ Pneumatica Robur Basket Saronno. I biancoazzurri si rinforzano per affrontare la lotta salvezza del campionato di Serie B Nazionale Old Wild West al massimo delle forze.

È infatti ufficiale l’ingaggio di Matteo Fioravanti, ala classe 1997 con navigata esperienza tra i campionati nazionali. Alto 195 centimetri, Fioravanti approda alla Robur da Gallarate dove ha disputato l’ultima stagione e mezza in Serie B Interregionale viaggiando in doppia cifra di media punti.

CURRICULUM

Cresce nel vivaio di Cantù, vincendo lo scudetto U20 nel 2016. Esordisce in serie B a Taranto prima di passare in A2 con Napoli. Nel 2018 vince il campionato di Serie B con Cento, poi accumula esperienza girando tra varie squadre di categoria come Sangiorgese, Virtus Cassino, Aurora Jesi, Cecina e Aurora Desio.

LE PRIME PAROLE DEL PRESIDENTE DELLA ROBUR EZIO VAGHI

«Diamo il benvenuto a Matteo Fioravanti per questo finale di stagione che ci vedrà impegnati nella corsa salvezza. Conoscevamo il ragazzo da tempo, sin dalle giovanili con Cantù, e avevamo già avuto contatti in passato. Riconosciamo in lui caratteristiche adeguate e congrue con il nostro roster, certi che potrà amalgamarsi velocemente e contribuire al perseguimento dei nostri obiettivi. Ringrazio Gallarate ed il presidente Valentino per la disponibilità. Per noi è l’ennesimo sforzo di una stagione che stiamo affrontando con il consueto spirito e con tutta la voglia di dimostrare di poter stare nella categoria che viviamo per la prima volta in settant’anni di storia societaria».

LE PRIME PAROLE DI MATTEO FIORAVANTI

«Sono contento di essere a Saronno, ringrazio per l’opportunità che mi ha dato la società di tornare in Serie B Nazionale e confido di poter dare una mano ai ragazzi per la corsa salvezza. Arrivo pronto, conosco già le idee di coach Gambaro e non vedo l’ora di scendere in campo con la nuova maglia»

Insomma, il classico acquisto congeniale. Un giocatore valido ed esperto, che giá conosce alla grande la categoria oltre che coach Stefano Gambaro (nel 2023 a Gallarate insieme). Fioravanti puó portare alla Robur versatilità offensiva e difensiva oltre ad atletismo e punti. Si allungano le rotazioni e di conseguenza crescono le possibilità di conquistare punti in classifica, fondamentali più che mai in questo momento delicatissimo della stagione.

Vuoi essere aggiornato in tempo reale su tutte le notizie della Robur? Iscriviti al canale Telegram dedicato all’AZ Pneumatica Robur Basket Saronno cliccando qui https://t.me/rourbasketils