Sport

TREVIGLIO – Per la trentesima giornata del campionato di Serie B Nazionale Old Wild West, l’AZ Pneumatica Robur Basket Saronno è di fronte a un ostacolo più che ostico. Stasera alle 20.30 infatti la squadra di coach Gambaro affronta in trasferta al PalaFacchetti la capolista Treviglio.

Quello allenato da coach Villa è un organico che non ha bisogno di presentazioni. In regia talenti come Vecchiola e Abega, giovanissimi e alla guida di media punti per partita nel roster. I giganti Marcius, Manenti e Zanetti padroneggiano fisicamente sotto ai tabelloni. Gli esperti Sergio e Reati agiscono sulle ali, sostenuti da Cagliani e Alibegovic. Tanta, tanta profondità e qualità, il record di 24 vittorie e sole 5 sconfitte non è casuale.

Tra le 5 carnefici, peró, figura proprio la Robur che contro Treviglio trovò la prima storica vittoria in Serie B Nazionale. Certo, era l’inizio di stagione, ora è tutta un’altra musica. Ma Davide puó battere ancora Golia. Serve la partita perfetta, staremo a vedere se Saronno pescherà il jolly.

Vuoi essere aggiornato in tempo reale su tutte le notizie della Robur? Iscriviti al canale Telegram dedicato all’AZ Pneumatica Robur Basket Saronno cliccando qui https://t.me/rourbasketils