ROMA – “La Cop16 sulla biodiversità delle Nazioni Unite, che si tiene a Roma” da oggi al 27 febbraio 2025 presso la FAO, “è un momento cruciale per raggiungere un accordo globale: l’obiettivo è sbloccare i fondi per preservare la biodiversità sulla Terra e garantire la sopravvivenza degli ecosistemi e delle popolazioni che ci vivono. Dopo il fallimento dell’incontro precedente in Colombia, chiedo alla delegazione italiana di fare la sua parte in questi ‘tempi supplementari’ per arrivare ad un’intesa a livello mondiale. Non c’è più tempo da perdere, un nuovo stop sarebbe drammatico”. Lo afferma la deputata di Italia Viva Maria Chiara Gadda, vice capogruppo alla Camera.

