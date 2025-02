Sport

LAZZATE – Turno infrasettimanale in Eccellenza girone A, l’anticipo delle 19 si disputa al Gianni Brera di Lazzate, i padroni di casa dell’Ardor ospitano il Meda. La squadra di Fedele costretta a vincere per non perdere il treno playoff, con le squadre davanti che vanno a mille all’ora. Stesso discorso per gli ospiti, i bianconeri sono in piena lotta playout e bramano i tre punti.

Dopo mezz’ora di equilibrio senza praticamente tiri in porta, salvo un paio di interventi di De Toni, passa il Meda con Pozzoli che colpisce al volo su un cross dalla destra e scavalca il nr. 1 gialloblu, traversa e rete, golasso dell’esterno classe 2000, 0-1. Reagisce l’Ardor che trova il pari al 34’ con l’incornata di Giangaspero, ma l’arbitro annulla per fuorigioco. Poco altro nel primo tempo, si va a riposo con il Meda avanti di uno.

Comincia la ripresa e i gialloblu rientrano in campo un po’ spenti. E infatti arriva il bis dei bianconeri al 52’, un altro eurogol : punizione dalla trequarti e cross lunghissimo, sbuca Ambrosini che si coordina perfettamente e con una bomba di collo pieno impatta incrociando sul secondo palo, non puó nulla De Toni, 0-2.

Si fa durissima per l’Ardor che, peró, invece di accusare il colpo si scatena. La fiammata che dà inizio alla rimonta è di Benedetti : al 58’ il nr. 7 parte dalla destra, sgasa e si incunea tra due difensori, ingresso in area di rigore e botta violenta sul palo lontano, portiere immobile, 1-2.

Passa un minuto e Giangaspero fa le prove generali, ma Aiello para. Il bomber gialloblu colpisce un paio di minuti più tardi, al 61’ arriva il pari, Becerri calcia rasoterra da posizione defilata, non trattiene Aiello e il nr. 9 è il più lesto di tutti sul tapin, 2-2, il Brera è una bolgia e i gialloblu ci credono.



Il Meda accusa e non riesce più ad uscire, comincia un forcing incessante dei padroni di casa, c’è solo il Lazzate in campo. Al 77’ Giangaspero sfiora il vantaggio, controllo perfetto in area e bomba di prima intenzione che fa la barba al palo. Altra gigantesca chance per il bomber all’83’, palla in mezzo di Becerri, il centravanti gialloblu deve solo appoggiare in rete ma un intervento provvidenziale della difesa lo anticipa sul più bello mettendo in corner. Prova a resistere il meda, ma all’86’ cade il muro difensivo, il carnefice è ancora una volta Benedetti che su un cross si stacca sul secondo palo e castiga i bianconeri, 3-2.



Dopo cinque minuti di recupero, triplice fischio, vince l’Ardor Lazzate con qualità, cuore e carattere. Una vittoria che vale sei punti.



Ardor Lazzate – Meda : 3-2

ARDOR LAZZATE : De Toni, Guanziroli, Bigoni, Zefi, Caffi, Vincenzi, Benedetti, Rondina, Giangaspero, Rapone, Becerri. A disposizione Castelli, Pecchia, Fogal, Pasqual, Carugati, Spitaleri, Settimo, Oggionni, Centofanti. All. Fedele.

MEDA: Aiello, Campanella, Esposito, Lanzaroni, Ambrosini, Orsi, Di Giuliomaria, Crea, Pagliari, Schinetti, Pozzoli. A disposizione Cassina, Panizza, Di Fini, Romeo, Confalonieri, Saibene, Calmi, Miccoli, Di Cesare. All. Cairoli.

Arbitro : Nucini di Treviglio (Buratti e Morandi di Busto Arsizio).

Marcatori: 32pt Pozzoli (M), 7st Ambrosini (M), 13st Benedetti (A), 16st Giangaspero (A), 41st Benedetti (A).