LAZZATE – Nel match del tardo pomeriggio allo stadio di via Laratta, partita al cardiopalmo fra Ardor Lazzate e Meda. Si giocava per la 16′ giornata del campionato di Eccellenza, con successo in rimonta per i gialloblù di casa.

Le reti

Primo tempo per la formazione ospite, avanti alla mezz’ora con Pozzoli, la ripresa si è presto infiammata col raddoppio del Meda al 7′, gol firmato da Ambrosini. A seguire la rimonta dell’Ardor, tutt’altro che doma: al 14′ è Benedetti ad accorciare le distanze, al 17′ è bomber Giangaspero a ristabilire la parità. La rete decisiva di Benedetti al 41′, una zampata in area che vale i 3 punti per l’Ardor.

Ardor Lazzate-Meda 3-2

ARDOR LAZZATE: De Toni, Guanziroli, Bigoni, Zefi, Caffi, Vincenzi, Benedetti, Rondina, Giangaspero, Rapone, Becerri. A disposizione Castelli, Pecchia, Fogal, Pasqual, Carugati, Spitaleri, Settimo, Oggionni, Centofanti. All. Fedele.

MEDA: Aiello, Campanella, Esposito, Lanzaroni, Ambrosini, Orsi, Di Giuliomaria, Crea, Pagliari, Schinetti, Pozzoli. A disposizione Cassina, Panizza, Di Fini, Romeo, Confalonieri, Saibene, Calmi, Miccoli, Di Cesare. All. Cairoli.

Arbitro; Nucini di Treviglio (Buratti e Morandi entrambi di Busto Arsizio).

Marcatori: 32′ pt Pozzoli (M), 7′ st Ambrosini (M), 14′ Benedetti (A), 17′ Giangaspero (A), 41′ st Benedetti (A).

(foto archivio)

26022025