Calcio

SARONNO – Stasera alle 20.30 si accendono i riflettori dello stadio “Colombo Gianetti” di via Biffi per l’atteso derby della 16′ giornata di ritorno di Eccellenza, si gioca Fbc Saronno-Caronnese.

Mentre il vice allenatore Fabio Tibaldo ha chiesto a tutto il gruppo una reazione dopo la sconfitta di sabato scorso a Pavia, il tecnico della Caronnese Michele Ferri non si nasconde l’importanza della gara per i suoi, impegnati nella rincorsa ai vertici della graduatoria: “Il derby è sempre il derby, troviamo una squadra ferita, che viene da qualche risultato negativo ma con individualità impottanti per la categoria. Il derby è sempre il derby, cercheremo di fare il massimo”. La Caronnese è reduce dalla vittoria domenicale sulla Lentatese.

Il programma

Alle 15 si gioca Vergiatese-Legnano (diretta su paolozerbi.com) con arbitro Mirko Soncin di Voghera ed assistenti Giovanni Lo Monaco di Como e Andrea Boccadamo di Cinisello Balsamo, alle 19 Ardor Lazzate-Meda con arbitro Sebastiano Nucini di Treviglio ed assistenti Federico Buratti di Busto Arsizio e Andrea Jin Morandi di Busto Arsizio, e quindi le altre partite vanno in scena alle 20.30: Casteggio-Bzse 96 Seveso con arbitro Davide Bifulco di Saronno ed assistenti Giovanni Scardino di Milano e Abdullah Al Noman di Abbiategrasso, Fbc Saronno-Caronnese con arbitro Veronica Adenti di Pavia ed assistenti Fabio Marco Casiraghi di Seregno e Luca Zarrella di Milano, Ispra.Rhodense con arbitro Cristian Favaro di Serengo e assistenti Andrea Caccia di Bergamo e Paolo Zoppella di Bergamo, Pavia-Mariano con arbitro Gabriele Caresia di Trento ed assistenti Marco Pedrinazzi di Legnano e Diego Mattavelli di Lecco, Robbio Libertas-Sedriano con arbitro Federico Tosi di Busto Arsizio e assistenti Tudorel Marius Danciu di Lodi e Lorenzo De Micheli di Gallarate, Sestese-Lentatese con arbitro Matteo Baldanza di Milano e assistenti Pietro Russo di Milano e Matteo Fusco di Milano, e Solbiatese-Cinisello con arbitro Lorenzo Lena di Treviso ed assistenti Andrea Straquadaini di Como e Andrea Boccadamo di Cinisello Balsamo.

Classifica

Solbiatese 53 punti, Rhodense e Mariano 52, Pavia 50, Caronnese 48, Ardor Lazzate 44, Fbc Saronno 36, Cinisello 30. Sestese 29, Legnano e Vergiatese 28, Lentatese 26, Sedriano 25, Meda e Casteggio 22, Ispra 21, Base 96 Seveso 16, Robbio Libertas 15.

26022025