CASTIGLIONE OLONA – Iniziativa promossa dalla Varesina Calcio e riservata ai residenti a Castiglione Olona: in occasione della partita contro il Club Milano (serie D) in programma domenica 2 marzo alle 14.30 chi abita a Castiglione entra gratis.

Per ottenere il biglietto omaggio bisogna stampare il buono che compare sulla pagina Facebook del Comune, e bisogna recarsi alla cassa dello stadio – a Venegono Superiore – a partire dalle 13.15. Per i castiglionesi, dunque, l’occasione di godersi una partita di alto livello, senza pagare nulla. Una iniziativa che nasce dai buoni rapporti e della collaborazione fra l’Amministrazione civica di Castiglione Olona e la società sportiva venegonese, che per il proprio ampio settore giovanile utilizza anche impianti in paese.

26022025