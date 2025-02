Cronaca

COMASCO – Un grave incidente si è verificato questa mattina, 26 febbraio, intorno alle 7.45 lungo l’autostrada A9, nell’area di servizio Lario Ovest. Durante una manovra di sosta, un camion ha urtato una colonnina di distribuzione del Gpl, tranciandola dalla base e causando una copiosa fuoriuscita di gas. L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia stradale, che hanno provveduto all’evacuazione dell’area di servizio. Le squadre di soccorso hanno attivato il sistema di sicurezza per prevenire il rischio di esplosioni e garantire la sicurezza delle persone presenti.

I pompieri di Como hanno eseguito rilevazioni strumentali per monitorare la dispersione del gas e hanno effettuato ispezioni approfondite su tombini e nicchie circostanti, escludendo la presenza di accumuli pericolosi. Fortunatamente, nessuna persona è rimasta ferita. L’area di sosta e il distributore restano chiusi al traffico, mentre sono ancora in corso le operazioni di messa in sicurezza per eliminare ogni rischio residuo.

(foto vigili del fuoco di Como: un momento dell’intervento dei pompieri)

