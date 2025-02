Ceriano Laghetto

Sono iniziati la scorsa settimana i lavori di manutenzione del campo sportivo in frazione Dal Pozzo, che porteranno, tra l’altro, alla realizzazione di un nuovo campo da baseball regolamentare. I lavori dureranno circa 6 settimane, con l’obiettivo di mettere a disposizione il nuovo campo per l’inizio del campionato di baseball nel mese di aprile.

I lavori sono eseguiti a carico di Asd Braves, che ha firmato una convenzione con il Comune di Ceriano Laghetto nel settembre del 2023. La convenzione prevede lavori di manutenzione e sistemazione delle recinzioni, dei pali e dei locali spogliatoi per la pratica sportiva del baseball, con il mantenimento del manto erboso, irrigazione, sfalcio e smaltimento.

In seguito a questi lavori, l’associazione sportiva Braves potrà partecipare ai campionati delle categorie mini-baseball, Under 12 e Adulti, utilizzando l’impianto di Dal Pozzo per le gare casalinghe.

Nella convenzione, si prevede inoltre il mantenimento di uno spazio libero e aperto alla cittadinanza per l’attività ludico-ricreativa.

“I lavori effettuati a cura della Asd Braves porteranno in generale a una riqualificazione dell’area del centro civico di Dal Pozzo, che da anni necessita di importanti interventi di manutenzione” – commenta il sindaco Massimiliano Occa.

“Inoltre, grazie a questo intervento, l’offerta sportiva a Ceriano Laghetto, già particolarmente ricca e variegata, si arricchisce ulteriormente con la creazione del nuovo campo da baseball regolamentare che consolida l’attività di Asd Braves, presente ormai da qualche anno a Dal Pozzo”.

