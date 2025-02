iltra2

CASTIGLIONE OLONA – Grande partecipazione per l’evento “La biblioteca in gioco”, la serata dedicata ai giochi da tavolo che si è svolta sabato 22 febbraio, alla biblioteca civica di Castiglione Olona in via Marconi 1.

L’iniziativa, promossa dal Comune di Castiglione Olona in collaborazione con la biblioteca civica “Battaini”, ha richiamato numerosi appassionati di tutte le età, desiderosi di trascorrere una serata all’insegna del divertimento, della socializzazione e di una sana competizione.

Un ruolo fondamentale è stato svolto dall’associazione In ludo veritas, che ha guidato i partecipanti alla scoperta del mondo dei giochi da tavolo, offrendo consigli e suggerimenti per rendere l’esperienza ancora più coinvolgente.

L’amministrazione comunale ha espresso gratitudine nei confronti dell’Associazione e di tutti i cittadini che hanno preso parte all’evento, contribuendo a creare un’atmosfera di condivisione e svago.

