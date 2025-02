Perché Scegliere una Ciaspolata a Roccaraso

Roccaraso è una delle destinazioni più rinomate per le attività invernali in Abruzzo. Con i suoi paesaggi innevati, offre percorsi mozzafiato adatti sia ai principianti che agli escursionisti più esperti. Le ciaspolate sono il modo perfetto per scoprire la magia della montagna in inverno, godendo di aria pura e panorami unici.