GERENZANO – A seguito dell’intensificarsi di episodi di microcriminalità, nuove strade entrano nel controllo di vicinato.

Sono sempre di più i gruppi organizzati che si organizzano in questa pratica, che prevede la costituzione di un gruppo di persone che si uniscono per prevenire episodi appunto, di microcriminalità. Non si parla di ronde organizzate, ed in ogni caso i cittadini non possono intervenire in prima persona, ma devono avvisare le forze dell’ordine.

La settimana scorsa, si sono riuniti alla Sala Consigliare un incontro del CdV; l’incontro ha avuto lo scopo di ufficializzare i coordinatori delle varie zone.

Al comando della Polizia Locale cittadina, è presente un vademecum su come evitare truffe e raggiri, alcune voci sono relative a fare attenzione a persone che esibiscono tesserini poco chiari, richieste di denaro o gioielli e via discorrendo; con l’obiettivo di prevenire questi episodi.

