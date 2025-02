Città

SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, martedì 25 febbraio la tragedia di Rovello Porro causata dal monossido di carbonio e l’amaro epilogo del delitto di via Varese.

A Rovello Porro un’anziana di 81 anni è morta per intossicazione da monossido di carbonio, mentre il marito è stato trasportato in ospedale in condizioni gravi. La tragedia è avvenuta nell’abitazione della coppia, dove l’intervento dei soccorsi non è riuscito a evitare il peggio.

La vittima dell’omicidio di via Varese sarà seppellita a Saronno, poiché non sono arrivate richieste dai familiari. Le autorità locali si occuperanno quindi dell’organizzazione del funerale.

A Gerenzano torna la tradizionale sfilata di Carnevale, con la partecipazione dell’oratorio e dei rioni del Palio. L’evento promette di portare allegria e colori per le vie del paese, coinvolgendo grandi e piccini.

Il Partito Democratico di Saronno ha dichiarato che informerà direttamente i cittadini sulle proprie scelte politiche, puntando sulla trasparenza e sul dialogo con la comunità.

Il Rotary Club di Saronno ha ricordato Carlo Aceti, storico presidente e socio onorario, con un momento di commemorazione. Aceti è stato una figura di riferimento per l’associazione e per il territorio.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti