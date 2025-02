news

L’Europa ha deciso di fare sul serio con la regolamentazione delle stablecoin. Infatti, il regolamento Markets in Crypto-Assets (MiCA), entrato in vigore a gennaio, ha introdotto nuove regole stringenti che cambiano radicalmente il modo in cui le stablecoin possono operare nel mercato europeo. Ora, ogni stablecoin – definita legalmente come “e-money token” (EMT) o “asset-referenced token” (ART) – deve ottenere un’autorizzazione da un ente finanziario con sede nell’UE.

Oltre a ciò, gli emittenti devono garantire trasparenza sulle riserve, mantenere un collaterale stabile con asset liquidi e rispettare una serie di normative volte a proteggere i consumatori.

Non a caso, alcune stablecoin, come Tether (USDT) e PayPal USD (PYUSD), sono state rimosse dalla maggior parte degli exchange europei perché non conformi ai nuovi requisiti, considerando che la scadenza definitiva per la rimozione di tutte le stablecoin non autorizzate è fissata a marzo 2025.

Questa situazione sta mettendo forte pressione sugli emittenti, che devono decidere se adeguarsi o abbandonare il mercato europeo.

Kraken e Crypto.com rispondono alla sfida

Di fronte a queste nuove regole, Kraken e Crypto.com hanno deciso di prendere in mano la situazione, sviluppando le proprie stablecoin, anziché affidarsi a terze parti che potrebbero non riuscire a ottenere la conformità.

Kraken, da parte sua, sta lavorando a una stablecoin ancorata al dollaro attraverso la sua filiale irlandese, garantendosi così la possibilità di continuare a operare in Europa senza interruzioni. Anche Crypto.com sta seguendo una strategia simile, tuttavia ancora non sono ancora stati resi noti i dettagli sulla struttura della sua stablecoin e sulle garanzie fiat a suo supporto. La piattaforma ha recentemente ottenuto una licenza MiCA a Malta, che le consente di operare in tutti gli Stati membri dell’Area Economica Europea (EEA).

La scelta di lanciare stablecoin proprietarie non è solo una questione di conformità normativa, ma anche di controllo: gestendo direttamente le proprie stablecoin, infatti, gli exchange evitano di dipendere da emittenti esterni che potrebbero incontrare difficoltà nel rispettare il regolamente MiCA.

La corsa alla conformità

MiCA non è solo un fenomeno europeo, poiché la sua influenza potrebbe estendersi anche ad altri mercati, come Stati Uniti e Asia, che osservano attentamente le sue regole per adottare normative simili. Il nuovo quadro regolatorio obbliga gli emittenti di stablecoin a mantenere riserve interamente coperte da asset liquidi di alta qualità, fornire informazioni trasparenti sui meccanismi di rimborso e ottenere un’autorizzazione diretta da uno Stato membro dell’UE.

Inoltre, per le stablecoin con transazioni giornaliere superiori a 200 milioni di euro, MiCA impone limiti volti a ridurre i rischi sistemici. Molti emittenti stanno affrontando difficoltà nell’adeguarsi a queste nuove condizioni.

Circle, ad esempio, sta cercando di allineare il proprio USDC alle regole MiCA, mentre altri, come Tether, non hanno ancora finalizzato le richieste di approvazione. Anche gli exchange stanno cercando di adattarsi: tra questi, KuCoin ha recentemente richiesto una licenza MiCA in Austria, segnale che le piattaforme più importanti stanno prendendo sul serio il nuovo regolamento.

Cosa cambia per gli utenti?

Per gli utenti di criptovalute in Europa, l’entrata in vigore di MiCA comporterà diverse novità. Da un lato, alcune stablecoin molto utilizzate potrebbero scomparire dagli exchange regolamentati; dall’altro, la presenza di stablecoin conformi garantirà maggiore sicurezza e trasparenza.

L’arrivo di stablecoin proprietarie da parte di Kraken e Crypto.com rappresenta una risposta diretta a queste esigenze, permettendo agli utenti di continuare a utilizzare stablecoin affidabili senza il rischio che vengano rimosse improvvisamente per motivi regolatori.

L’aspetto chiave del MiCA è proprio la protezione del consumatore: con requisiti più rigidi sulle riserve e sul funzionamento delle stablecoin, si riducono infatti i rischi di improvvise perdite di valore o problemi di liquidità.

Il mercato delle criptovalute in Europa sta attraversando una fase di grande trasformazione. Gli exchange stanno adottando contromisure e gli utenti dovranno abituarsi a un panorama più regolamentato, ma anche più stabile. Alla luce di questi cambiamenti, il 2025 sarà un anno fondamentale per capire chi riuscirà a rimanere in gioco e chi, invece, sarà costretto a uscire dal mercato europeo.

