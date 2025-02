Eventi

MISINTO – Giovedì, alle 21, alla sede della Croce Rossa Italiana, ci sarà la presentazione del nuovo corso per i volontari della Cri.

Il corso inizierà il 10 marzo, e consterà in 9 incontri programmati, si concluderà l’1 aprile. Durante gli incontri ci saranno lezioni riguardanti la storia della Croce Rossa e la spiegazione di manovre salvavita.

Secondo il comitato misintese, essere un volontario per la Croce Rossa è un’occasione per conoscere altri volontari ed aiutare chi ha più bisogno, ed un’ottima occasione per uscire dalla propria zona di comfort.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su WhatsApp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale WhatsApp, clicca qui per iscriverti