Cronaca

SARONNO / GERENZANO – Intervento di una pattuglia dei carabinieri della Compagnia locale e di una ambulanza del Sos Uboldo, alla stazione ferroviaria di “Saronno sud” ieri alle 18.50, dove era stata segnalata la presenza di un uomo in difficoltà. Gli stato diagnosticata una intossicazione, le condizioni comunque non sono apparse preoccupanti.

Trasporto all’ospedale di Tradate, con una ambulanza della Croce rossa saronnese, per l’uomo di 42 anni soccorso ieri alle 15.50 in via Clerici, tratto locale dell’ex Varesina a Gerenzano. All’uomo è stata diagnosticata una intossicazione etilica, le sue condizioni non sono comunque apparse preoccupanti.

26022025