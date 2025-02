Cronaca

COMASCO – Un controllo di routine dei carabinieri del radiomobile di Cantù ha portato all’arresto di un 24enne, trovato in possesso di oltre due chili di hashish. Il giovane trasportava la sostanza stupefacente suddivisa in 20 panetti, insieme a due bilancini elettronici. L’episodio è avvenuto il 21 febbraio a Veniano, in provincia di Como. Il ragazzo è stato fermato durante un controllo stradale e ha mostrato segni di nervosismo, attirando l’attenzione dei militari. Insospettiti dal suo comportamento, i carabinieri hanno deciso di approfondire la perquisizione, scoprendo la busta contenente la droga e i bilancini.

L’arrestato è stato sottoposto a giudizio con rito direttissimo il giorno successivo, 22 febbraio, al Tribunale di Como.

(foto archivio: un precedente sequestro di hascisc da parte dei carabinieri)

26022025