Città

SARONNO – La San Vincenzo di Saronno lancia una nuova iniziativa solidale per aiutare le 140 famiglie in difficoltà che segue quotidianamente. Sabato primo marzo si terrà una raccolta di detersivi e detergenti al negozio Tigotà in via Varese (accanto ad Arcaplanet e Aldi) e all’Acqua e Sapone, sempre in via Varese, vicino a Eurospin.

La San Vincenzo di Saronno, con sede presso Casa di Marta, è un’associazione che offre supporto concreto alle famiglie bisognose attraverso la distribuzione regolare di pacchi alimentari contenenti prodotti di prima necessità come pasta, olio, riso, tonno e latte. Questi generi alimentari vengono forniti principalmente dal Banco Alimentare, mentre altri prodotti vengono acquistati grazie alle donazioni dei cittadini.

Questa volta, oltre agli alimenti, l’associazione desidera distribuire anche detersivi, shampoo, saponi e prodotti per la pulizia della casa. “Volete aiutarci a raccogliere questi prodotti per sostenere le famiglie che assistiamo?” è l’appello rivolto alla comunità.

Per chi desiderasse maggiori informazioni, è possibile contattare la San Vincenzo di Saronno al numero 379 25 62 468. L’invito è aperto a tutti: ogni piccolo gesto può fare una grande differenza per chi è in difficoltà.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti