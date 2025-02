Comasco

ROVELLASCA – A Rovellasca prende il via un’interessante iniziativa che coniuga sicurezza e autodifesa: il progetto “Controllo del vicinato” si arricchisce di un percorso formativo dedicato alla difesa personale. L’iniziativa, organizzata dall’omonima associazione con il patrocinio del Comune, mira a fornire ai partecipanti strumenti utili per sentirsi più sicuri e consapevoli nella vita di tutti i giorni.

A collaborare alla realizzazione del progetto sono l’Asd Real Kombat System e l’Ase Como, due realtà esperte nel settore delle arti marziali e della difesa personale. Il primo appuntamento è fissato per mercoledì 5 marzo alle ore 20:30 alla Casa della Comunità di Rovellasca, in Piazza Risorgimento.

Il corso, strutturato in 12 lezioni, si svolgerà per tutto il mese di marzo e proseguirà fino alla fine di maggio. Gli incontri si terranno sempre nella stessa sede. L’iniziativa è aperta a tutti i cittadini di età compresa tra i 15 e i 65 anni, senza distinzione di genere o preparazione atletica pregressa. L’obiettivo principale del corso è quello di insegnare ai partecipanti non solo tecniche pratiche di difesa personale, ma anche a sviluppare maggiore consapevolezza sulla sicurezza, sulla gestione delle situazioni di rischio e su come prevenire potenziali pericoli.

Attraverso l’insegnamento di tecniche di Krav Maga e di altri metodi di autodifesa, il corso aiuterà i partecipanti a migliorare la propria capacità di reazione in situazioni di emergenza, rafforzando al contempo la fiducia in sé stessi. Inoltre, l’iniziativa vuole favorire la coesione sociale e lo spirito di collaborazione tra i cittadini, aspetti fondamentali per un’efficace strategia di controllo del vicinato.

Per chi fosse interessato a partecipare o desiderasse maggiori informazioni, è possibile contattare gli organizzatori al numero 345 9391951 oppure inviare un’e-mail all’indirizzo [email protected].

