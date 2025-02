Città

SARONNO – Si terrà venerdì 28 febbraio il doppio appuntamento dedicato al tema della tossicodipendenza e alla promozione della legalità, organizzato dal presidio di legalità “Rita Atria” in collaborazione con il liceo S.M. Legnani, il liceo G.B. Grassi e l’istituto Zappa di Saronno. L’incontro vedrà la partecipazione di Francesco Zavatteri, padre di un ragazzo vittima della tossicodipendenza, che porterà la sua testimonianza insieme ad alcuni membri della comunità Dianova.

Il primo momento dell’evento sarà riservato agli studenti e si svolgerà dalle 10:56 alle 12:52 nell’aula magna del liceo Legnani. Durante questa sessione, Zavatteri parlerà della sua esperienza personale e del dramma della tossicodipendenza, affiancato dalle testimonianze della comunità Dianova, con l’obiettivo di sensibilizzare i giovani e promuovere una riflessione profonda su questi temi.

Nel pomeriggio, alle 17, è previsto un incontro pubblico presso lo Spazio Giovani di via Benetti a Saronno, aperto a tutta la cittadinanza e con ingresso gratuito. Questo secondo appuntamento offrirà un’importante occasione per le famiglie di confrontarsi direttamente con Zavatteri e approfondire le problematiche legate alla dipendenza, in un contesto di ascolto e condivisione.

Il presidio di legalità “Rita Atria”, nato nel 2022 su iniziativa del liceo Legnani e successivamente ampliato agli altri istituti scolastici saronnesi, si pone l’obiettivo di diffondere la cultura della legalità e della lotta alle mafie. Nel corso degli anni, ha promosso diverse iniziative, tra cui le marce della legalità, collaborando attivamente con le scuole e organizzando incontri con esperti e testimoni di giustizia.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti