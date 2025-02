Città

SARONNO – “È sempre stato uno dei negozi più iconici ed eleganti di Saronno, adesso vederlo chiuso, seppur momentaneamente, mi dà davvero un grande dispiacere. Come pensare che all’interno non ci sarà più il signor Villa. Speriamo che la saracinesca si alzi di nuovo e al più presto”. È uno dei tanti commenti dei clienti e dei passanti che in questi giorni transitano davanti allo storico V2 Villa cristalleria, con sede in piazza Avis (ex piazza Volontari del Sangue). Attualmente il negozio è chiuso dopo la morte, ad inizio febbraio, del proprietario e titolare Alberto Villa, all’età di 82 anni.

“È un pezzo di storia della città di Saronno – spiega una cliente – per me un punto di riferimento da cinquant’anni. Aveva aperto la prima volta in via Verdi, quando lì c’era la biblioteca, poi si era trasferito in piazza Volontari del Sangue, dove è sempre stato un angolo di eleganza e ricercatezza. Una tappa imperdibile per chi vuole vedere qualcosa di bello e unico durante le passeggiate in centro”. Era il secondo negozio della famiglia: il primo, a Seregno, con ben 10 vetrine, era una vera istituzione.

Del resto, una delle doti di Alberto Villa, originario di Inverigo, dove si sono tenuti i funerali nel Santuario di Santa Matia Della Noce, era la capacità di trovare, scegliere e proporre in negozio prodotti unici per qualità e ricercatezza. Il negozio V2 Villa propone cristalleria, articoli per la casa, porcellana ed elementi di arredo. Un’attività che ha saputo cambiare nel tempo, passando dal business delle liste nozze alla capacità di conquistare i gusti anche delle nuove generazioni. “Alberto Villa aveva un incredibile gusto, ma anche una capacità di capire e scegliere cosa sarebbe piaciuto, cosa avrebbe emozionato e conquistato i clienti”.

La morte del proprietario è avvenuta all’improvviso e ora il negozio è momentaneamente chiuso.

