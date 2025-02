Città

SARONNO – Ieri, martedì 26 febbraio, è stato il primo giorno al Municipio di piazza Repubblica per il commissario prefettizio Antonella Scolamiero, incaricata di guidare la città dopo le dimissioni di 17 consiglieri comunali e del sindaco Augusto Airoldi dopo la mancata approvazione del bilancio previsionale. Il commissario prefettizio resterà alla guida di Saronno fino alle prossime elezioni. Per completare l’iter si attende del decreto di scioglimento del consiglio comunale firmato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Ieri in municipio si respirava un’atmosfera di attesa. La giornata è iniziata con l’arrivo dell’ex sindaco Augusto Airoldi, che ha svuotato definitivamente il suo ufficio. Non è mancato un incontro tra il nuovo commissario e l’ormai ex primo cittadino, seguito da un confronto con il segretario comunale, per un passaggio di consegne all’insegna della continuità amministrativa. Il commissario Scolamiero avrà ora il compito di garantire la gestione ordinaria dell’amministrazione, in un momento particolarmente delicato per Saronno, in attesa delle prossime consultazioni elettorali che restituiranno alla città una nuova assemblea civica con sindaco e giunta.

Airoldi ha condiviso sul suo profilo Instagram il disegno realizzato da un dipendente comunale: un’immagine che lo ritrae con un telecomando per drone, mentre sorvola una sorta di mini Saronno. Nella rappresentazione artistica compaiono i principali interventi realizzati durante il suo mandato, dall’asilo Candida al parco del Seminario, passando per piazza Libertà. A corredo del post, la frase: “Grazie agli uffici comunali che con impegno, competenza e amore per la nostra città, hanno consentito di raggiungere traguardi straordinari. E ce lo vogliono far sapere”.

Nell’intervista di lunedì 24 febbraio in cui aveva parlato della crisi del Pd e fatto un bilancio del suo mandato e della sua caduta Airoldi che aveva dichiarato di non voler sciogliere la riserva sulla sua possibile ricandidatura fino al passaggio di consegne con il commissario prefettizio suo ultimo compito istituzionale.

