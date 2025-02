Cronaca

SARONNO – Attimi di paura ieri pomeriggio, martedì 25 febbraio, intorno alle 15, per un 16enne rapinato mentre si trovava a bordo di un treno in procinto di partire dal binario tronco della stazione Saronno Centro. Il giovane è stato avvicinato da uno straniero che, sotto la minaccia di un coltello, gli ha sottratto il telefono cellulare e le cuffiette blue tooth.

Dopo l’aggressione, il rapinatore si è dato alla fuga a piedi, riuscendo a far perdere le proprie tracce. La vittima, impaurita ma fortunatamente illesa, si è incamminata verso casa e, lungo il tragitto, ha notato una pattuglia della polizia locale di passaggio nei pressi della stazione ferroviaria di piazza Cadorna. Gli agenti, prontamente intervenuti, hanno soccorso il ragazzo, avvisato i genitori e avviato le indagini necessarie.

Sono attualmente in corso gli accertamenti da parte delle forze dell’ordine per risalire all’identità del responsabile. Gli inquirenti stanno analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per raccogliere elementi utili alle indagini e garantire maggiore sicurezza nell’area della stazione.

