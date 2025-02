Città

SARONNO – L’oratorio Prealpi della Parrocchia Sacra Famiglia si prepara ad accogliere grandi e piccini per un’indimenticabile festa di Carnevale. L’evento si terrà domenica 2 marzo 2025 a partire dalle ore 15:00, con un pomeriggio ricco di giochi, balli e tanto divertimento.

Gli animatori hanno organizzato un programma speciale con giochi di gruppo e musica coinvolgente, per far vivere a tutti un’atmosfera di allegria e spensieratezza. Uno dei momenti più attesi sarà la premiazione dei migliori costumi, quindi ogni partecipante è invitato a indossare il proprio abito più bello e originale.

Per rendere l’evento ancora più dolce, non mancheranno zucchero filato, frittelle e caramelle per tutti i presenti.

Un’occasione imperdibile per festeggiare il Carnevale in compagnia, tra sorrisi, colori e tanta energia positiva. L’appuntamento è all’Oratorio Prealpi.

