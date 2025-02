Città

SARONNO – Due scatole di stoffe e tanti fili colorati per cucire. E’ quanto due saronnesi hanno donato al Repair Café Saronno che ha migliorato ulteriormente la propria dotazione grazie ad un appello su ilSaronno. Dopo aver chiesto aiuto alla comunità per raccogliere stoffe e fili necessari per i loro progetti di riparazione, il gruppo ha ricevuto una risposta calorosa e generosa, dimostrando come la rete solidale locale sia sempre pronta a sostenere iniziative di riuso e sostenibilità.

Non è la prima volta che il Repair Café trova supporto grazie ad un appello su ilSaronno. In passato, infatti, il gruppo aveva lanciato un appello per un compressore indispensabile alle attività del laboratorio. Anche in quell’occasione la comunità aveva risposto con entusiasmo, permettendo di trovare l’attrezzatura necessaria in tempi rapidi.

L’iniziativa del Repair Café continua così a crescere, diventando un punto di riferimento per chi desidera allungare la vita degli oggetti, ridurre gli sprechi e condividere competenze tecniche. Il progetto si fonda sul principio del “ripara invece di buttare” e coinvolge volontari pronti a mettere a disposizione il proprio tempo e le proprie abilità per aiutare chi ha bisogno di una mano con piccoli elettrodomestici, biciclette, giocattoli e capi d’abbigliamento.

Appuntamento da non perdere: il prossimo incontro si terrà sabato 1 marzo, dalle 14.30 alle 18.30, presso la sede de Il Tassello, in via Don Luigi Monza 13a a Saronno. Sarà un pomeriggio all’insegna della collaborazione e della sostenibilità, aperto a tutti coloro che desiderano contribuire o semplicemente partecipare.

Per chi volesse offrire il proprio aiuto o donare materiali utili, è possibile contattare il gruppo all’indirizzo email [email protected].

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti