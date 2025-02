iltra2

VEDANO OLONA – Pronto il programma del carnevale di Vedano Olona. Domenica 2 marzo il paese si animerà con la tradizionale Sfilata di carnevale, un evento organizzato dalla Pro Loco in collaborazione con il Comune.

Il programma

Il ritrovo è fissato per le 14.30 in piazzetta della Pace, da dove partirà il corteo che attraverserà le vie del paese per concludersi al Parco Spech, luogo delle principali attività.

Il programma prevede un pomeriggio ricco di iniziative per grandi e piccoli. Già dalle 14.30 saranno disponibili i gonfiabili per il divertimento dei più giovani. Alle 15. inizieranno le animazioni con baby dance, bolle di sapone e attività ludiche curate da Ely Kid’s. Alle 16, invece, spazio allo spettacolo di magia con l’esibizione di un lanciatore di coltelli, un equilibrista e un clown che intratterranno il pubblico con acrobazie e sorprese.

La giornata si concluderà alle 17 con le premiazioni a sorpresa. In caso di maltempo, la manifestazione sarà annullata.

(foto archivio: un carnevale nella zona)

