Negli ultimi giorni, XRP ha continuato a muoversi lateralmente mentre il mercato delle criptovalute ha mostrato segnali di debolezza. Tuttavia, il grafico settimanale suggerisce che qualcosa di significativo potrebbe essere all’orizzonte.

Secondo l’analista di criptovalute Ali Martinez, XRP sta formando un pattern a triangolo simmetrico tra i 2,40 e i 2,90 dollari. Questo tipo di configurazione spesso anticipa una rottura significativa, che potrebbe avvenire in entrambe le direzioni. Se il breakout sarà rialzista, si potrebbe assistere a un rally del 14%. Al contrario, se il prezzo dovesse scendere, potrebbe trovare un supporto prima di tentare un nuovo rimbalzo.

Per innescare un movimento bullish, XRP deve superare la resistenza intorno ai 2,90 dollari. Se ciò dovesse accadere, potrebbe aprirsi la strada per un rialzo più ampio. D’altro canto, il livello di supporto più importante si trova a 2,50 dollari, un’area che potrebbe fornire un cuscinetto in caso di ulteriori vendite.

Non tutti gli analisti, però, sono convinti che XRP sia pronto a salire immediatamente. Michaël Poppe, esperto di trading di criptovalute, ad esempio, ha osservato che, dopo un’impennata del 500% in sole quattro settimane fino a toccare i 3,30 dollari, XRP potrebbe aver bisogno di una fase di consolidamento.

La zona compresa tra 1,50 e 2,25 dollari potrebbe rappresentare la prossima area di accumulazione, dove gli investitori di lungo termine potrebbero trovare le migliori opportunità di acquisto prima di una nuova fase rialzista.

Dopo un lungo periodo di bassa volatilità, la recente esplosione di XRP è stata accompagnata da un aumento significativo dei volumi di scambio, indicando un rinnovato interesse da parte degli investitori. Secondo Poppe, molti dei guadagni recenti sono già stati catturati e il mercato potrebbe ora entrare in una fase di consolidamento prima di un ulteriore movimento rialzista.

“La mia ipotesi migliore è che la maggior parte del rialzo sia già stata realizzata e che solo i ritardatari stiano comprando a questi livelli. La mia seconda ipotesi è che avremo una fase di consolidamento prima di riprendere a salire, e questo potrebbe richiedere del tempo”, ha affermato l’analista.

Un altro elemento che potrebbe influenzare il futuro di XRP è la situazione regolatoria. Il token ha registrato una crescita significativa in seguito all’elezione di Donald Trump, che ha alimentato l’ottimismo riguardo a un possibile scenario più favorevole per il settore crypto.

Per anni, il prezzo di XRP è rimasto sotto pressione a causa della battaglia legale tra Ripple e la Securities and Exchange Commission (SEC). Ora, con un nuovo governo in carica, alcuni analisti ipotizzano che la SEC possa decidere di archiviare il caso o di optare per un accordo più favorevole a Ripple.

Nonostante le incertezze, i grandi investitori sembrano mantenere fiducia in XRP. I dati on-chain raccolti dalla piattaforma di analisi Santiment mostrano un accumulo massiccio di XRP da parte delle cosiddette balene. In particolare, negli ultimi giorni, 150 milioni di XRP sono stati acquistati in sole 48 ore. Storicamente, questi accumuli su larga scala sono stati spesso seguiti da forti movimenti di prezzo.

Secondo un modello previsionale sviluppato da Finbold, XRP potrebbe registrare un aumento del 7% a breve termine, portandosi intorno ai 2.76 dollari entro il primo marzo.

Tra le varie previsioni dei modelli AI, Claude 3 Opus prevede un target massimo di 2,79 dollari, mentre ChatGPT-4o, ChatGPT-4o Mini e DeepSeek Chat stimano un prezzo di 2,75 dollari. Questo suggerisce che la prospettiva generale rimane orientata al rialzo, basandosi sugli indicatori tecnici e sui segnali di momentum positivi.

Attualmente, XRP viene scambiato a 2,57 dollari, registrando un calo dello 0,7% nelle ultime 24 ore. Su base settimanale, il prezzo ha perso oltre il 7%, confermando una fase di consolidamento.

Al momento, il prezzo si trova sotto la media mobile semplice (SMA) a 50 giorni di 2,68 dollari, suggerendo che il mercato non sia né fortemente bullish né bearish.

Il Relative Strength Index (RSI) a 14 giorni si attesta a 50,87, segnalando una situazione di neutralità senza segnali evidenti di ipercomprato o ipervenduto. Per tornare in una fase rialzista, XRP dovrebbe riconquistare il livello dei 2,68 dollari.

Nel lungo periodo, la media mobile a 200 giorni, posizionata a 1,43 dollari, rappresenta un supporto chiave. Se il prezzo dovesse scendere ulteriormente, l’area tra 1,50 e 2,25 dollari potrebbe rivelarsi un’opportunità di accumulo per gli investitori che puntano su un nuovo rally.

Mentre XRP si trova in una fase cruciale, con gli analisti divisi tra la possibilità di un nuovo rally e la necessità di un consolidamento, il mondo crypto continua a offrire opportunità interessanti.

