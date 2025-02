news

La settimana scorsa il mondo delle criptovalute ha assistito a uno degli attacchi hacker più gravi di sempre. Bybit è stata colpita da un attacco mirato a un cold wallet in Ethereum, utilizzato per le operazioni di trading giornaliere.

Secondo Lookonchain, azienda specializzata in analisi blockchain, i criminali hanno sfruttato una vulnerabilità legata a un’azione di phishing, manipolando il processo di firma delle transazioni e riuscendo a sottrarre quasi 1,5 miliardi di dollari in ETH.

La rapidità con cui Bybit ha reagito ha sorpreso molti, ma ha anche acceso discussioni su come sia stato possibile colmare un buco finanziario di tali dimensioni in così poco tempo.

Bybit e la corsa al recupero dei fondi

Dopo il colpo, il CEO di Bybit, Ben Zhou, ha guidato personalmente un piano d’emergenza per ricostruire le riserve dell’exchange. Per farlo, sono stati attivati prestiti d’emergenza, utilizzati depositi degli investitori e acquistati nuovi ETH.

Questo mix di operazioni ha permesso a Bybit di ristabilire rapidamente le proprie riserve. La piattaforma ha ricevuto un sostegno significativo da altre realtà di spicco del settore, come Binance, Bitget, MEXC, Mirana Ventures, Fenbushi Capital e MMDWF Labs, che hanno contribuito a stabilizzare la liquidità e a rassicurare gli utenti.

Inoltre, Zhou ha annunciato che a breve Bybit pubblicherà un audit per garantire massima trasparenza sulla situazione finanziaria dell’exchange.

Latest Update: Bybit has already fully closed the ETH gap, new audited POR report will be published very soon to show that Bybit is again Back to 100% 1:1 on client assets through merkle tree, Stay tuned. https://t.co/QLa1vOujM6 — Ben Zhou (@benbybit) February 24, 2025

Da dove sono arrivati i fondi per coprire le perdite?

Bybit ha dichiarato di aver ripristinato le riserve utilizzando diverse fonti:

Accordi privati: 157.660 ETH (437,8 milioni di dollari).

157.660 ETH (437,8 milioni di dollari). Acquisti da altre piattaforme di scambio: 109.033 ETH (304,1 milioni di dollari).

109.033 ETH (304,1 milioni di dollari). Investitori istituzionali e prestatori: 47.800 ETH (127,5 milioni di dollari).

47.800 ETH (127,5 milioni di dollari). Prestito da Bitget: 40.000 ETH (106 milioni di dollari).

40.000 ETH (106 milioni di dollari). Accordi minori con privati: 22.609 ETH (61,8 milioni di dollari).

22.609 ETH (61,8 milioni di dollari). Altri investitori con contributi tra 2.200 ETH (6 milioni di dollari) e 20.000 ETH (53,7 milioni di dollari).

Questi interventi coordinati hanno permesso a Bybit di riprendersi in un tempo record, ma non tutti credono che la situazione sia davvero così rosea.

Se da un lato la rapidità di Bybit nel ricostruire le riserve ha ricevuto molti elogi, dall’altro non sono mancate le critiche. L’analista crypto Hermes Psychopomp ha messo in dubbio la versione ufficiale, sottolineando che l’exchange ha contratto debiti per coprire le perdite e che ci vorrà tempo prima che queste somme vengano realmente rimborsate. Inoltre, ha evidenziato una pratica comune nel settore crypto: minimizzare la gravità delle situazioni critiche per evitare allarmismi.

Il massiccio recupero di Ethereum da parte di Bybit ha avuto importanti conseguenze sul mercato. Il prezzo di ETH, che si aggirava intorno ai 2.800 dollari, ha subito una flessione fino a circa 2.700 dollari, probabilmente a causa della riduzione della domanda artificiale creata dall’operazione di riacquisto.

Gli esperti di blockchain sospettano che i responsabili dell’attacco siano collegati al Lazarus Group, un’organizzazione criminale nordcoreana nota per le sue incursioni nel mondo crypto.

Dopo il caso Bybit, gli investitori chiedono più sicurezza e Best Wallet può essere la soluzione

L’annunciato audit di Bybit sarà un passaggio chiave per ristabilire la fiducia degli investitori. Anche se la piattaforma ha dimostrato una notevole capacità di reazione, resta il dubbio su quanto sia sostenibile a lungo termine il sistema di prestiti e operazioni finanziarie adottato per colmare il furto.

Il mercato delle criptovalute ha elogiato la rapidità della risposta di Bybit, che ha evitato una crisi di liquidità e ha permesso alla piattaforma di continuare a operare senza interruzioni. Tuttavia, l’ombra del più grande furto crypto della storia resterà a lungo su Bybit e il settore dovrà interrogarsi su come rafforzare la sicurezza per prevenire nuovi attacchi di questa portata.

In questo contesto Best Wallet emerge come una soluzione all’avanguardia per la custodia sicura degli asset digitali, combinando tecnologie avanzate con un’interfaccia intuitiva, adatta sia agli esperti del settore che ai neofiti.

Oltre a garantire una protezione contro le minacce informatiche, Best Wallet è progettato per integrarsi perfettamente con l’ecosistema Web3, supportando oltre 60 blockchain, tra cui Bitcoin, Ethereum e molte altre. Questa ampia compatibilità consente agli utenti di gestire una varietà di token ed effettuare transazioni in modo rapido ed efficiente.

Un elemento distintivo di Best Wallet è il suo token nativo $BEST, attualmente in fase di prevendita, che offre ai suoi detentori numerosi vantaggi, tra cui commissioni di transazione ridotte, accesso anticipato a nuove prevendite di token promettenti e opportunità di staking con rendimenti competitivi.

Attualmente, il prezzo di prevendita di un singolo token $BEST è di 0,024125 dollari e la campagna di prevendita ha già raccolto oltre 10,5 milioni di dollari, riflettendo la fiducia e l’interesse della community.

Per chi fosse interessato a investire ora nel token $BEST, è consigliabile approfittare della fase di prevendita attuale, che permette di acquistare a un prezzo vantaggioso prima del prossimo aumento di valore del token.

Recensioni fornite in maniera indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le due parti. Informazioni riservate a un pubblico maggiorenne.