Sport

COGLIATE – Serata nebbiosa al comunale di via Montello, la Cogliatese ospita l’Aurora Desio per il recupero della ventesima giornata di campionato.

Gli arancioblu sono più pimpanti nei primi minuti, la squadra di Biemmi non scende in campo con la verve giusta e lascia diversi spazi scoperti. Si affacciano in avanti i biancoazzurri, colpendo una traversa al 21′, ma a passare è il Desio al 23′, cross lungo dalla sinistra, svirgolata della retroguardia casalinga e Crivelli non lascia scampo a Ortolan, 0-1. Sfiorano il raddoppio gli ospiti dieci minuti più tardi, ma la Cogliatese si salva e chiude il primo tempo sotto di un gol.

Nella ripresa cambia atteggiamento la formazione biancoazzurra che riprende a giocare come sa : il subentrato Avella non riesce a capitalizzare un bel traversone di Rose, poco dopo Castelnovo si presenta in area di rigore e calcia forte, ma a lato. Grazie ai due rinforzi dalla panchina arriva il meritato pareggio : al 68′ Ventrella con una serpentina cominciata da dietro la metacampo si porta a ridosso della trequarti, imbucata col contagiri per Avella che scappa sul filo del fuorigioco, salta Malventi e incrocia, bacio al palo interno e gol, 1-1.

Continua a creare gioco la Cogliatese, ma gli arancioblu si difendono in maniera ordinata e le conclusioni verso la porta sono perlopiù velleitarie. All’85’, un passaggio rischioso davanti alla difesa si rivela fatale, la trequarti desiana recupera palla e verticalizza verso Braghetto che con un delizioso tocco sotto scavalca Ortolan in uscita bassa prima di appoggiare nella porta sguarnita.

Finisce qui, vince l’Aurora Desio per 2-1 al termine di una partita strana. Un tempo a testa di prevalenza, ai punti sarebbe un pareggio, ma la squadra di Savarino ha ottenuto con caparbietà e lucidità i tre punti siglando il gol definitivo nel momento fondamentale. Un grande rammarico per la Cogliatese che come all’andata inciampa nell’ostacolo Desio e perde terreno dalle formazioni di testa. Ma ancora è lunga e i biancoazzurri non molleranno, a partire da domenica 2 marzo, si va in trasferta contro il Don Bosco Cesano Maderno.

Cogliatese – Aurora Desio : 1-2

Cogliatese : Ortolan, Pivato, Del Bianco, Muraca, Pastore, Chiari, Rose, Ferrario, Castelnovo, Cimnaghi, Pascale. A disposizione : Pellegatta, Avella, Belotti, Borghi, Corona, Cuzzolin, Ventrella, Zampieri. All. Biemmi

Aurora Desio : Malventi, Fossati, Cozzolino, Benzoni, Terreran, Carrara, Cristiano, Roberto, Braghetto, Lo Cascio, Crivelli. A disposizione : Bellotti, Ghirardelli, Regosini, Caglio, Minniti, Quatrini, Rotiroti, Nita, Mariani. All. Savarino

Marcatori : 23pt Crivelli (D), 23st Avella (C), 41st Braghetto (D)