SARONNO – Nell’anticipo della trentatreesima giornata di campionato del girone A di Eccellenza Lombardia, la Caronnese riesce a portare a casa il sentito e caldo derby contro il Fbc Saronno disputato nella serata di mercoledì 26 febbraio allo stadio Colombo Gianetti di Saronno.

La cronaca – La squadra di Caronno parte alla grande sbloccando il risultato dopo poco più di un giro di orologio dal fischio d’inizio del direttore di gara con il goal di Cannizzaro che apre le danze concretizzando una bellissima e veloce azione offensiva piena di qualità. Dopo lo svantaggio, il Saronno non riesce mai a spaventare in modo concreto la difesa rossoblu se non con una conclusione centrale di Favilla al 43′. Prima del duplice fischio la Caronnese sfiora il raddoppio con Sorrentino che, nella mischia sugli sviluppi di un corner, non riesce a deviare in porta il pallone.

Nella ripresa il Saronno cerca la scossa con una tripla sostituzione ma ciononostante a mettere il pallone in rete è ancora la squadra ospite che raddoppia le distanze con il subentrato Paltrinieri che insacca in porta la palla arrivata dalla bellissima e intelligente diagonale di Romeo. Dopo quattro minuti di recupero e una rete annullata ai caronnesi per fuorigioco, il sentito derby finisce con il risultato di 0-2.

La Caronnese, dunque, torna a casa con la seconda vittoria consecutiva conquistando tre punti importanti che confermano la zona play-off e lasciano aperto l’obbiettivo promozione restando al quinto posto del girone a cinque lunghezze di distanza dalla capolista Solbiatese oggi reduce da una vittoria per 5-1 sul Cinisello. Il Fbc Saronno, invece, trova la seconda sconfitta consecutiva dopo quella con il Pavia della scorsa domenica e resta al settimo posto della classifica.

Le interviste

Certo, c’è delusione per il risultato ma rispetto alla sconfitta di sabato scorso contro il Pavia si è vista una squadra più reattiva, non siamo riusciti a raddrizzarla ma ci abbiamo provato, buono soprattutto il secondo tempo”, dice il vice allenatore saronnese, Fabio Tibaldo.

L‘allenatore della Caronnese, Michele Ferri, non nasconde la soddisfazione: “Seconda vittoria consecutiva sempre in trasferta, dopo quella di domenica a Lentate. La serata di Saronno è per noi molto positiva, sia per i tre punti conquistati che per la bella prova di tutta la squadra”.

Si è giocato per la 16′ giornata di ritorno del campionato di Eccellenza.

FBC SARONNO – CARONNESE 0-2

Fbc SARONNO: Todesco, Brenicci, Favilla, Bello, Locati, Sironi, Ortolani, Papasodaro (1′ st Pedrocchi), Alletto, De Vincenzi (1′ st Mammetti, 26′ st Schingo), Ruschena (1′ st Proserpio). A disposizione: Tucci, Pandini, Proserpio, Ciceri, Ferrari, Fasoli. All: Tibaldo.

CARONNESE: Paloschi, Battistella (21′ st Napoli), Dilernia, Savino, Lofoco, Sorrentino, Malvestio, Cannizzaro, Colombo (40′ st Omoregbe), Romeo, Doumbia (1′ st Paltrinieri). A disposizione: Vergani, Sotelo Guerra, Cerreto, Oliviero, Tondi, Corno. All: Ferri.

Marcatori: Cannizzaro 1′ pt, Paltrinieri 29′ st.

