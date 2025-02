Città

SARONNO – Il Carnevale 2025 a Saronno si preannuncia all’insegna del divertimento e della magia, con un programma ricco di eventi che pensato per coinvolgere grandi e piccini. Tra maschere colorate, spettacoli di bolle giganti e una sfilata circense mozzafiato, la città si prepara a vivere giorni di festa e spensieratezza.

Il primo appuntamento è fissato per giovedì 6 marzo con la “Festa in maschera” al Fabbricato X2 di via Amendola, a partire dalle 15,30. L’evento, organizzato dall’Associazione Il Gabbiano Odv, promette un pomeriggio di allegria e creatività, dove i partecipanti potranno sfoggiare i loro costumi più originali e lasciarsi coinvolgere in giochi e attività a tema.

Venerdì 7 marzo sarà la volta del concorso “Le più belle mascherine” al Giardino di Villa Gianetti, in via Roma 20. Dalle 15,30, grandi e piccini potranno assistere a un incredibile spettacolo di bolle giganti curato dalla Proloco Saronno, mentre i bambini in maschera potranno partecipare al concorso, con le iscrizioni aperte dalle 14,30. Un’occasione unica per immergersi in un’atmosfera di pura fantasia!

La chiusura del Carnevale sarà sabato 8 marzo con l’attesissima sfilata “Il Circo e i Pagliacci”. Dalle 14,30, le vie di Saronno si animeranno con carri allegorici, spettacoli di trampolieri, musica e artisti circensi. Il corteo partirà da via C. Porta per concludersi in piazza Libertà, trasformando la città in un vero e proprio palcoscenico a cielo aperto.

