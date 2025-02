Saronnese

CARONNO PERTUSELLA – Addio alla ricerca selvaggia del parcheggio ed al parcheggiare “come viene, viene”, è in arrivo un parcheggio al campo da softball di Bariola, tra via Rossini e via Arese.

Il costo preventivato dell’operazione sarà di 314.000 euro, 240.000 per la realizzazione in sé, e 92.700 per operazioni di esproprio.

Grande soddisfazione da parte del presidente del Comitato Pro-Bariola Fulvio Zullo, che ha rimarcato il fatto che a causa della mancanza di un parcheggio di servizio per il campo, durante le partite di campionato, la situazione si fa particolarmente caotica, tanto che il richiamo arrivò anche dalla Federazione europea di Softball tramite una lettera inviata dal presidente della Federazione Italiana.

Il parcheggio sarà composto da 67 stalli, due per le persone con disabilità, ed uno per la ricarica di auto elettriche.

