CASTIGLIONE OLONA – A partire dal 1 marzo entreranno in vigore le nuove tariffe per l’accesso ai musei civici di Castiglione Olona, il Museo Branda Castiglioni e il [Map] Museo arte plastica. L’adeguamento, deciso dall’amministrazione comunale, è finalizzato ad allineare i costi d’ingresso a quelli delle principali città italiane e a sostenere l’ampliamento delle proposte didattiche e culturali destinate ai visitatori.

Il biglietto cumulativo per l’accesso a entrambi i musei manterrà il costo attuale: il biglietto intero sarà di 6 euro, mentre il ridotto sarà di 3 euro. Quest’ultima tariffa sarà applicata ai gruppi superiori alle 20 persone, ai ragazzi tra i 7 e i 18 anni e agli studenti fino ai 25 anni in possesso di tessera universitaria.

Rimane confermata la gratuità per i cittadini residenti a Castiglione Olona, per i bambini da 0 a 6 anni e per i visitatori con disabilità e relativi accompagnatori.

Tra le novità introdotte, il nuovo biglietto “speciale famiglie” permetterà a due adulti e a due o più figli di età compresa tra i 7 e i 18 anni di visitare entrambi i musei con un costo complessivo di 15 euro.

Gli orari di apertura resteranno invariati da martedì a domenica, con una fascia oraria prolungata la prima domenica del mese (10.30-13 e 14-18), in concomitanza con la tradizionale Fiera del Cardinale. Sarà inoltre possibile, per i gruppi, richiedere un’apertura straordinaria il lunedì, con l’applicazione della tariffa intera.

