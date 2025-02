Altre news

SARONNO – Oggi, giovedì 27 febbraio, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà caratterizzata da cieli in prevalenza poco nuvolosi, con qualche nube sparsa al mattino. Non sono previste precipitazioni nelle prossime ore. Le temperature si manterranno su valori piuttosto miti per la stagione, con una massima di 15°C e una minima di 5°C. I venti saranno deboli: al mattino proverranno da Nord, mentre nel pomeriggio si sposteranno da Sud-Sudest. Al momento non sono segnalate allerte meteo.

In Lombardia, la situazione sarà simile a quella di Saronno. Nelle basse pianure occidentali prevarrà il sole con qualche nube bassa o banco di nebbia al mattino, mentre nelle aree orientali e sulle Prealpi si alterneranno nubi sparse e schiarite per tutta la giornata. Nelle zone alpine e prealpine, i cieli si manterranno sereni o poco nuvolosi. Anche qui i venti saranno deboli e in graduale rotazione da Nord a Ovest.

Nel Tradatese e nelle Groane, condizioni meteo analoghe a quelle di Saronno: cielo poco nuvoloso, temperature in linea con la media stagionale e venti deboli. Anche in queste zone non si prevedono piogge o fenomeni rilevanti.

TRADATE – Oggi il tempo è prevalentemente soleggiato, con qualche nube sparsa nelle ore del mattino. Non sono previste piogge nelle prossime ore. Le temperature si attestano su una massima di 13°C e una minima di 3°C, con lo zero termico intorno ai 1663 m. I venti sono assenti al mattino e deboli provenienti da Sud nel pomeriggio. Nessuna allerta meteo segnalata.

LAZZATE – Oggi il tempo è in prevalenza soleggiato, con qualche nube sparsa al mattino. Non sono previste piogge nelle prossime ore. Le temperature raggiungono una massima di 14°C e una minima di 5°C, con lo zero termico intorno ai 1741 m. I venti sono assenti al mattino e deboli da Sud-Sudest nel pomeriggio. Nessuna allerta meteo segnalata.

