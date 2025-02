Groane

SENAGO – Serata emozionante su RaiUno per Celeste di Senago, che ha incantato il pubblico partecipando a L’Eredità il popolare quiz preserale condotto da Marco Liorni. La concorrente, con il suo sorriso contagioso e una grinta davvero ammirevole, ha colpito presenti e pubblico da casa che ha istintivamente e con un pizzico di campanilismo fatto il tifo per lei.

Celeste ha saputo destreggiarsi con disinvoltura tra quesiti curiosi e tematiche variegate, passando dalle razze di gatti fino alle avventure di James Bond, il celebre agente 007. La sua competenza e la serenità con cui ha affrontato anche le domande più complesse.

Nonostante l’ottima performance, Celeste ha dovuto fermarsi prima del triello, il momento decisivo del gioco, mancando per un soffio la possibilità di proseguire verso la fase finale.

Durante il saluto finale, Celeste ha regalato un momento di autentica genuinità, raccontando con orgoglio il suo lavoro di verniciatore, unica donna in un’azienda composta esclusivamente da uomini. Un esempio di forza e tenacia che ha ulteriormente sottolineato la sua personalità straordinaria. Non sono mancati i saluti affettuosi al compagno Claudio e alla figlia Angelia, che sicuramente l’hanno sostenuta con calore in questa avventura televisiva. All’inizio invece Celeste ha svelato di essere una medagliata di hockey su pista.

Un’esperienza indimenticabile per Celeste e un motivo di grande orgoglio per Senago, che può vantare una concittadina capace di portare sul piccolo schermo non solo la propria competenza, ma anche una grande umanità e semplicità.

guarda tutte le foto 6



Celeste da Senago a L’Eredità: le foto del quiz con Marco Liorni

