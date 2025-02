Città

SARONNO – E’ all’opera come vice coordinatore regionale di Forza Italia di Campania ma Gianfranco Librandi, imprenditore saronnese tra i protagonisti della vita politica italiana, non dimentica la sua Saronno.

La città dopo la firma del decreto di scioglimento del Presidente della Repubblica si prepara ad andare al voto con tempi strettissimi in una situazione politica intricata.

“Sono al lavoro in Campania ma non dimentichiamo la Lombardia lavoreremo anche lì”. Solo qualche mese fa alla cena di Natale Librandi fondatore de L’Italia c’è aveva parlato della necessità “far finire il mandato all’Amministrazione Airoldi in modo da completare i percorsi avviati dal Comune ma anche dall’intera città”. E la sua idea non è cambiata: “Questa caduta improvvisa è stata un danno per i cittadini da adesso dobbiamo guardare avanti. Cercheremo di mettere a disposizione dei cittadini dei candidati preparati e competenti ma che ovviamente siano apprezzati. Per questo faremo fare due sondaggi molto professionali“.

Librandi conferma dunque la presenza de l’Italia c’è, il partito che ha fondato e che è affiliato a Forza Italia: “Siamo pronti a fornire, nell’alveo della collaborazione con Forza Italia, gli strumenti al centro per ascoltare i saronnesi e dar loro il meglio per l’imminente campagna elettorale”.

