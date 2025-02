Città

SARONNO – I tempi sono stretti, ma la politica saronnese sa di non poter sbagliare il colpo. In gioco non c’è solo il futuro della città, ma anche quello dell’intera classe politica, che dipende da queste elezioni e ancor prima dalle candidature.

Nonostante il decreto di scioglimento del consiglio comunale non sia ancora arrivato, incontri e telefonate si susseguono senza sosta. L’obiettivo è definire le coalizioni e i candidati sindaco. La lunga crisi e le numerose autocandidature, unite ai tempi ristretti, mettono un po’ tutti in difficoltà.

CENTRODESTRA

Partenza sprint per il centrodestra: Fdi, Fi e Lega si sono già incontrati, iniziando con un’analisi dei nomi sul piatto per la candidatura a sindaco. Forse Donzelli è stato un po’ troppo ottimistico parlando di «tutto pronto», ma la strada è tracciata. Le idee sono chiare e forti e, salvo harakiri (già visti in passato per la verità), si procede spediti. È la risposta migliore a chi ipotizzava una spaccatura nella coalizione, che per la verità ha già tenuto anche nei tempi bui del post sconfitta elettorale e dell’amministrazione Airoldi.

L’idea è quella di sfruttare al massimo il vantaggio dato dall’agonia dell’amministrazione Airoldi e dalla prospettiva di una ricandidatura del sindaco uscente. L’obiettivo è un programma elettorale solido e un candidato sindaco capace di scaldare i cuori e attivare l’elettorato. Gli equilibri sono ancora da costruire, ma si punta su un lavoro di squadra che dia un nuovo impulso.

CENTROSINISTRA

Anche nel centrosinistra i lavori sono in corso, con incontri e confronti, con il primo obiettivo risolvere celermente la spaccatura del Pd primo mattone della nuova coalizione. La crisi è stata resa palese dall’intervista di Augusto Airoldi di lunedì mattina. Il primo step, insolito rispetto alla tradizione, è stato un incontro a Varese, seguito da uno ieri sera a livello locale.

Se il sindaco Augusto Airoldi, pur senza sciogliere la riserva, ha fatto trapelare il suo interesse a una ricandidatura, dal Pd non sono arrivati né entusiasti si né «ni». Inoltre, con il centrodestra orientato verso un nome nuovo (e l’ipotesi di rispolverare l’ex sindaco Alessandro Fagioli relegata alle fantasie giornalistiche) c’è il rischio di apparire ancora più indietro e in affanno.

CIVICHE

È tempo di scelte anche per le liste civiche cittadine: c’è chi si sta contando per verificare se riesce a trovare i 16 candidati necessari, chi è già convinto di una corsa solitaria (leggi M5s) e chi sta valutando come contribuire a un centrosinistra in cerca di una squadra (ad esempio, Lista Airoldi e Tu@Saronno). Sicuro l’impegno di Azione già annunciato da tempo, mentre sono ancora da valutare le scelte di Con Saronno.

Grande incognita anche per i viola: ci sono grandi aspettative per Obiettivo Saronno, che deve decidere la propria strada. Potrebbe scegliere di andare da sola, rischiando di ritrovarsi all’opposizione (considerate le brutte esperienze di apparentamento con il centrosinistra) oppure scommettere su idee, progetti e candidati, mettendosi in gioco con pragmatismo e sfruttando il peso politico conquistato sul campo in una coalizione.

E i candidati sindaci? Al momento emergono solo nomi noti e, in realtà, «improbabili». Questo per non bruciare i papabili e non mettere sotto pressione pubblica gli indecisi o coloro che si stanno sondando. In città ci sono saronnesi impegnati nella creazione di liste civiche, mentre altre risposte sono attese: quella dell’ex sindaco Augusto Airoldi, quella di Nicola Gilardoni (candidato-sogno di molti saronnesi) e quella di Rienzo Azzi, ex consigliere regionale recentemente comparso a qualche evento politico.

Riflettori puntati anche su assessori e consiglieri, presenti e passati, che la città spera non siano ridotte a semplici «quote rosa» in lista. Tante le attestazioni di stima e affetto per Francesca Pozzoli, Ilaria Pagani (ipotizzata come possibile svolta «Kamala Harris» per il Pd), ma anche per Francesca Rufini e Roberta Castiglioni.

Nel centrodestra è facile immaginare ruoli da protagoniste anche per Maria Assunta Miglino, Maria Elena Pellicciotta, Lucia Castelli, Pier Angela Vanzulli e Marina Ceriani.

