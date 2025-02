Cronaca

LOMAZZO – Un ingente furto di cavi elettrici è avvenuto alla ex Henkel Italia di Lomazzo, in viale Como, nella prima settimana di febbraio, ma la notizia è emersa solo nelle ultime ore. I ladri, in un’operazione apparentemente ben pianificata, hanno asportato circa 100 quintali di cavi, per un valore stimato di 100 mila euro.

L’allarme è stato dato nei giorni scorsi da un dirigente francese che, durante un sopralluogo nell’area dismessa, ha scoperto il furto e segnalato l’accaduto ai carabinieri della Compagnia di Cantù. Le indagini sono ora in corso, condotte dalla stazione di Lomazzo, con l’analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza della zona, che potrebbero fornire elementi utili per identificare i responsabili.

(foto archivio; la Henkel di Lomazzo durante una manifestazione sindacale)

27022025