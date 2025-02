Città

SARONNO – In occasione della Giornata mondiale contro l’Hpv che si terrà il 4 marzo, l’Asst Valle Olona ha organizzato una serie di iniziative gratuite dedicate alla prevenzione e sensibilizzazione riguardo all’Infezione da Papilloma Virus Umano, la più diffusa infezione sessualmente trasmessa che colpisce uomini e donne e rappresenta la principale causa del cancro della cervice uterina.

A Saronno, le attività si concentreranno presso la Casa di Comunità di via Fiume 12, con un ricco programma pensato per tutte le fasce di età. Dalle 9 alle 12 si svolgeranno le vaccinazioni a chiamata, rivolte specificamente alla coorte 2000, mentre dalle 9 alle 13 sarà possibile accedere liberamente alle vaccinazioni anti-HPV per la coorte 1999, senza necessità di prenotazione. Inoltre, tra le 8.30 e le 10.30, verrà offerto lo screening HPV con un numero di posti limitato. Sempre a Saronno, dalle 16 alle 17, è previsto anche lo screening mammografico, organizzato in collaborazione con ATS Insubria, accessibile tramite il portale Prenotasalute della Regione Lombardia.

Le iniziative di sensibilizzazione non si fermano a Saronno. A Busto Arsizio, presso il consultorio familiare del presidio ospedaliero e l’ambulatorio vaccinale, saranno proposte vaccinazioni e screening per diverse coorti. Anche a Gallarate, oltre alle vaccinazioni, è prevista un’attività di setting scolastico presso il liceo di viale dei Tigli, coinvolgendo genitori e studenti. L’Università Carlo Cattaneo Liuc ospiterà momenti di sensibilizzazione e offrirà la possibilità di vaccinarsi direttamente in loco.

Il direttore socio sanitario di Asst Valle Olona, John Tremamondo, ha sottolineato l’importanza della prevenzione: “Spesso pensiamo alla salute solo quando qualcosa non va, in realtà la prevenzione gioca un ruolo importantissimo: più ci prendiamo cura di noi stessi oggi, più probabilità abbiamo di vivere bene e a lungo. La medicina più efficace resta quella che previene le malattie: da qui l’importanza di controlli periodici, stile di vita sano e, non ultima e certamente non meno rilevante, della prevenzione. Screening e controlli permettono di intervenire tempestivamente, se necessario”.

Le iniziative organizzate dall’Asst Valle Olona rappresentano un’opportunità preziosa per sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione e dell’accesso gratuito a servizi essenziali per la salute.

