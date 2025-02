news

Proprio quando sembrava aver sperimentato tutto, Kanye West è entrato nel mondo delle criptovalute, attirando un’attenzione ancora maggiore di quanto si aspettasse. Tuttavia, non nel modo che probabilmente sperava.

Nei giorni scorsi, infatti, il controverso rapper ha dichiarato di voler lanciare un token chiamato YZY, ispirato al suo brand Yeezy. Ma la situazione è presto degenerata: post caotici su X che coinvolgevano il CEO di Binance CZ, dichiarazioni razziste e perfino riferimenti inquietanti alla simbologia nazista come la proposta di una “Swasticoin”.

Si è trattato di un caos così incontrollabile che, poco dopo, Ye ha fatto marcia indietro, sostenendo di non gestire più personalmente il suo account Twitter e cancellando ogni riferimento alla sua meme coin. Ora il dubbio è uno solo: Ye lancerà davvero un token o si è trattato solo di un altro dei suoi stunt mediatici?

Alcuni trader stanno persino scommettendo su Polymarket, con il 40% dei 22 milioni di dollari di volume puntato sul fatto che entro fine mese Ye rilascerà la sua coin. Se dovesse farlo, Kanye West seguirebbe l’esempio di molte altre celebrità che hanno sfruttato la propria fama per lanciare crypto destinate a crollare rapidamente.

Secondo alcune indiscrezioni, Ye vorrebbe addirittura replicare il modello di $TRUMP, trattenendo l’80% della fornitura totale della sua coin. Una mossa che molti definiscono un probabile rug pull. Tuttavia, c’è chi spera di entrare subito e ottenere un profitto veloce, come dimostra un meme diventato virale su Reddit.

Ma per molti, soprattutto coloro che sono rimasti scottati dalla truffa di Libra ($LIBRA) legata al presidente argentino Javier Milei, l’ingresso di Ye nel settore confermerebbe un trend preoccupante: le meme coin lanciate dai VIP sono spesso nient’altro che specchietti per le allodole.

Meme Index: la soluzione per investire senza paura

Il principale problema delle meme coin è che chiunque può crearne una senza alcun obbligo di trasparenza o regolamentazione. Non esistono controlli, quindi spesso c’è una corsa sfrenata al guadagno rapido, con il rischio che il settore si autodistrugga se continua a essere terreno fertile per speculatori senza scrupoli.

Gli investitori cercano il “prossimo Dogecoin”, ma spesso si ritrovano con un asset privo di valore che crolla in pochi giorni. Ed è qui che entra in gioco Meme Index ($MEMEX), un progetto che punta a offrire una soluzione più sicura per chi desidera investire in meme coin senza affrontare i rischi delle singole speculazioni.

Meme Index è un indice che permette di diversificare il rischio su più meme coin, riducendo l’esposizione a potenziali truffe e fornendo un approccio più stabile in un settore notoriamente volatile.

Gli investitori possono scegliere tra quattro indici, ognuno con un diverso livello di rischio:

Titan Index : comprende le meme coin più consolidate come Dogecoin ($DOGE), Shiba Inu ($SHIB) e Pepe ($PEPE), tutte con una capitalizzazione superiore al miliardo di dollari.

: comprende le meme coin più consolidate come Dogecoin ($DOGE), Shiba Inu ($SHIB) e Pepe ($PEPE), tutte con una capitalizzazione superiore al miliardo di dollari. Moonshot Index : raccoglie token con un valore tra 250 milioni e 1 miliardo di dollari, con il potenziale di entrare nella top 10 delle meme coin.

: raccoglie token con un valore tra 250 milioni e 1 miliardo di dollari, con il potenziale di entrare nella top 10 delle meme coin. Midcap Index : opzione più rischiosa, include token con una capitalizzazione tra 50 e 250 milioni di dollari e margini di crescita elevati.

: opzione più rischiosa, include token con una capitalizzazione tra 50 e 250 milioni di dollari e margini di crescita elevati. Frenzy Inbdex: il più speculativo, include le meme coin più nuove e volatili, con un valore inferiore ai 50 milioni di dollari. Qui si possono ottenere guadagni enormi, ma il rischio di perdite è altrettanto alto.

Questa struttura consente di investire nel settore delle meme coin senza dover puntare tutto su un singolo asset, riducendo il pericolo di cadere vittima di una truffa.

Il futuro delle meme coin comprende un ETF in arrivo?

Secondo Matt Hougan, CIO di Bitwise, l’investimento in indici potrebbe rappresentare il futuro delle crypto, con la possibilità di vedere presto un ETF dedicato alle meme coin. Un ETF del genere offrirebbe un’esposizione più stabile al settore rispetto alle singole meme coin, che spesso subiscono oscillazioni di prezzo estremamente violente.

Sebbene un ETF di questo tipo non sia ancora realtà, Meme Index sta già creando una struttura che potrebbe servire come base per un fondo del genere.

Per entrare a far parte di Meme Index, è necessario possedere i token $MEMEX. Ecco come acquistarli:

Accedere al sito ufficiale di Meme Index .

. Collegate il vostro wallet, ad esempio la app di ultima generazione Best Wallet .

. Acquistate i token $MEMEX utilizzando criptovalute USDT, ETH, BNB o una carta bancaria.

Possedere $MEMEX non solo consente di accedere agli indici, ma permette anche di influenzare le decisioni della piattaforma, suggerendo nuove meme coin da includere nei vari indici.

Inoltre, il progetto ha già superato un audit di sicurezza da parte di aziende affidabili come Coinsult e SolidProof, garantendo una maggiore protezione per gli investitori.

Insomma, il mondo delle meme coin rimane un settore ad alta volatilità, ma fortunatamente progetti come Meme Index potrebbero portare un po’ di ordine e strutturazione nel mercato.

Attualmente, $MEMEX ha già raccolto quasi 4 milioni di dollari nella sua attuale prevendita, con un valore del token fissato a 0,016556 dollari nella fase di prevendita.

Per chi stesse valutando l’opportunità di investire in Meme Index, questo potrebbe essere il momento giusto per agire, poiché presto avverrà il prossimo step della prevendita, con un conseguente aumento del prezzo del token.

Recensioni fornite in maniera indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le due parti. Informazioni riservate a un pubblico maggiorenne.