CESANO MADERNO – Premio “La città per il verde” 2025: Cesano Maderno ha ricevuto la menzione speciale del prestigioso riconoscimento, giunto alla 25′ edizione e organizzato dalla casa editrice Il Verde editoriale di Milano, che pubblica Acer, rivista tecnico-scientifica dedicata ai professionisti del verde e del paesaggio.

Il premio, ricordano dal Comune, “è stato assegnato alla nostra città per la Cittadella dei ragazzi, l’area verde ludico-sportiva realizzata dall’Amministrazione Comunale nel quartiere Sacra famiglia. Alla cerimonia, tenutasi alla Fiera Myplant & Garden di Milano, hanno partecipato l’assessore all’Ambiente Manuel Tarraso, che ha ritirato il premio, insieme ai tecnici dell’Ufficio Ambiente del Comune.

Nella motivazione si legge che sono stati realizzati spazi adatti a diversi tipi di fruizione, tra cui sport, svago, aggregazione. I percorsi di connessione sono tutti in materiale drenante. È stata valorizzata la vegetazione esistente, implementadola con la messa a dimora di nuove piante. L’intervento, realizzato in collaborazione con il Comitato di quartiere, ha portato alla creazione di funzioni attrattive per i giovani. Un intervento giudicato molto positivo dalla giuria, perfettamente in linea con gli obiettivi dell’iniziativa finalizzata all’incremento del patrimonio verde pubblico attraverso azioni innovative come appunto la Cittadella dei ragazzi.

27022025