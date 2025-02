CESATE – Oggi, giovedì 27 febbraio, nel cuore del centro storico di Cesate, un ragazzo di 22 anni è rimasto ferito in un incidente stradale mentre si trovava a bordo del suo monopattino elettrico. Lo scontro con un’auto è avvenuto poco dopo le 8 in via Romanò, causando rallentamenti al traffico proprio nell’orario di punta.

Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto è giunta un’ambulanza della Croce Viola di Cesate, che ha prestato le prime cure al giovane. Dopo una valutazione medica, il ragazzo è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale di Garbagnate Milanese.

Gli agenti della polizia locale di Cesate hanno avviato i rilievi necessari per chiarire la dinamica dell’incidente. Secondo le prime informazioni, non sono ancora del tutto chiare le cause che hanno portato all’impatto tra il monopattino e l’auto.

L’incidente ha avuto ripercussioni sulla viabilità della zona, con disagi per gli automobilisti lungo la trafficata arteria del paese. Le operazioni di soccorso e i rilievi hanno infatti richiesto la temporanea limitazione della circolazione, aggravando il traffico già intenso del mattino

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti