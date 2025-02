SARONNO – La Inox Team Saronno (serie A1) annuncia l’arrivo di Leonel Abreu Sánchez, tecnico venezuelano con passaporto spagnolo.

Ecco le prime parole di Leonel Abreu Sánchez “Sono molto contento di essere qui a Saronno, per me una nuova opportunità, è la mia prima esperienza da tecnico in Italia”. Prosegue Abreu: “Mi trovo in una delle società più importanti e l’accoglienza è stata fantastica. Lavoreremo intensamente per raggiungere i nostri obiettivi”.

