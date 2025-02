Città

SARONNO – La casa di Comunità di Saronno è una delle 7 strutture socio sanitarie che in Lombardia rispondono a tutti i requisiti del Pnrr. Lo racconta Skytg24 in un servizio andato in onda oggi giovedì 27 febbraio. E’ stato realizzato un servizio che ha spaziato dalla prima casa di comunità aperta in Lombardia quella di Milano Rugabella a quella di Saronno.

Il servizio è stato realizzato oggi intorno alle 13 quando la presenza della troupe non è passata inosservata tra il personale e nel quartiere di via Fiume dove si trova la casa di comunità. La struttura, nel servizio di Emanuela Ambrosino, viene così presentata: “In tutta la Lombardia, delle 130 strutture già operative solo 7 rispondono a tutti i requisiti del Pnrr. Tra queste c’è quella di Saronno: 4 medici internisti, 13 infermieri di famiglia, 2 fisioterapisti e un dietista, punto unico di accesso, centrale operativa territoriale e continuità assistenziale 7 giorni su 7, compresi gli infermieri, dalle 8 alle 20. Eppure qui i medici di famiglia non ci sono.

Il servizio si conclude con l’intervista a John Tremamondo direttore sociosanitario dell’Asst Valle Olona: “Abbiamo delocalizzato le prestazioni a bassa e media intensità con alta frequenza. Quindi abbiamo preso il personale che era all’interno dello stabile, inteso come ospedale, e l’abbiamo spostato all’interno delle nostre case di comunità”.

https://video.sky.it/news/cronaca/video/case-di-comunita-in-lombardia-solo-7-hanno-i-requisiti-pnrr-991268

