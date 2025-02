VENEGONO INFERIORE – Dal 7 al 12 febbraio i seminaristi del Biennio, al seminario arcivescovile di Venegono Inferiore, hanno vissuto nelle loro rispettive parrocchie di apostolato il Tempo di Malta, un periodo di “full immersion” nella vita di una comunità al fianco dei sacerdoti.

Per i seminaristi, ricordano i responsabili della struttura di via Papa Pio XI, “si è trattato di un momento di grande importanza perché da loro la possibilità di conoscere più approfonditamente la loro parrocchia, vedere più da vicino e ampliare lo sguardo sulla vita del sacerdote ed è un’occasione per creare una serie di legami più profondi con i fedeli”.