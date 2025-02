Città

SARONNO – “Donne in scena” è una mostra che nasce dal desiderio di raccontare e celebrare il contributo delle donne nel mondo del teatro attraverso un percorso espositivo che ripercorre i primi dieci anni di attività del Teatro Giuditta Pasta di Saronno, dal 1990 al 2000.

L’esposizione si inserisce in un più ampio progetto di studio e valorizzazione della collezione teatrale del Teatro Giuditta Pasta, frutto di un lavoro tesi di Giada Pollice, iscritta presso l’accademia di Belle Arti di Brera. La raccolta composta da manifesti, libri di sala, fotografie autografate e documenti, racconta la storia del teatro e degli artisti che ne hanno dominato il palco. L’intento è quello di restituire al pubblico una memoria che rischierebbe di perdersi, offrendo un viaggio tra immagini e parole.

L’intero percorso è organizzato in ordine cronologico, coprendo il periodo dal 1990 al 2000, con ogni pannello espositivo dedicato a una stagione teatrale. Su tutti i pannelli sarà posizionata una linea rossa che rappresenterà la linea del tempo che guiderà il pubblico.

La selezione dei materiali è frutto di un’attenta ricerca all’interno della collezione del teatro e comprende manifesti originali di spettacoli con protagoniste femminili e fotografie autografate delle attrici in scena. Questi documenti offrono l’opportunità di osservare i manifesti originali, utilizzati per promuovere gli spettacoli e di osservare fotografie, lasciate dalle attrici in dedica al teatro. Un gesto più raro oggi, dove l’avvento del digitale ha ridotto questo tipo di interazioni.

Associazione Helianto e Associazione Artigianarte (dell’architetto Sabrina Romanò), che da tre anni animano gli spazi del teatro con il programma continuativo di mostre Art Foyer, hanno supportato il progetto espositivo di Giada Pollice mettendo a disposizione la propria esperienza nella cura ed allestimento di mostre all’interno del foyer del teatro.

L’associazione sarà inoltre protagonista dell’evento di inaugurazione, previsto per sabato 1° marzo (alle 17.30): per l’occasione Chiara Angaroni ed Antonio Siciliani presenteranno l’inedita performance “Josephine Baker, tra palcoscenico e diritti civili”. Il breve prologo, scritto e diretto da Antonio Siciliani, racconta infatti vita, arte e impegno civile della celebre cantante e ballerina francese. Una scelta non a caso, che omaggia sia il tema della mostra (“Donne in scena”, appunto) che le imminenti celebrazioni dell’8 marzo, “Giornata internazionale della donna”.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti