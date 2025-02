Basket

SARONNO – L’Az Pneumatica Robur Basket Saronno annuncia l’ingaggio per i restanti mesi della stagione di Serie B Nazionale 2024/2025 di Stefano Colombo, centro classe 1995 di 201 cm. La sua carriera comincia nelle giovanili a Corbetta, poi il passaggio a Trecate dove incrocia per la prima volta la stessa strada della Robur, nella finale del campionato di Serie C Nazionale nel concentramento di San Vincenzo. Da quel punto prosegue sempre in Serie B, prima con la stessa società piemontese e poi con Oleggio, Sangiorgese e Ancona.

Nel 2021 l’esordio in A1 con la Pallacanestro Reggiana, alla fine saranno quattro le presenze nel massimo campionato italiano. Da quel momento non lascia più gli ambienti del basket professionistico e viene aggregato in diversi roster per il recupero da un infortunio. Nell’ultimo anno passa prima da Trento e poi nelle ultime settimane per gli allenamenti a Vigevano. Per la Robur è l’innesto fisico che mancava per potenziare il reparto lunghi con una dimensione diversa, quella del centro d’area, di presenza, rimbalzista e difensore soprattutto contro i pari ruolo.

Entra subito a far parte del gruppo di coach Stefano Gambaro – con il quale condivide la militanza a Trecate – per portare esperienza e fisicità, un aiuto in più per la squadra per gli ultimi impegni della stagione.

Stefano Colombo: “Sono davvero contentissimo di poter tornare in campo dopo questo stop. Ringrazio la Robur per l’occasione e non vedo l’ora di dare il massimo e di contribuire con le mie capacità ai risultati della squadra. Sono pronto e carico per la nuova avventura”.

Marco Novati, general manager AZ Pneumatica Robur Basket Saronno: “Aggiungiamo stazza ed esperienza al nostro reparto lunghi, con un ragazzo che abbiamo potuto apprezzare nelle sue precedenti tappe della carriera. Conosciamo le sue caratteristiche e reputiamo siano esattamente quelle che ci servivano per chiudere il roster. Siamo sicuri che Stefano possa darci una mano in vari aspetti del gioco, soprattutto nella difesa con i pari ruolo”.

Saronno gioca domani in casa, al Palaborsani di Castellanza, la decisiva sfida salvezza contro Ragusa.

