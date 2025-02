Basket

CASTELLANZA – Oggi alle 13 al Palaborsani di via Legnano a Castellanza nell’anticipo di campionato, serie B Nazionale, l’Az Robur Saronno riceve la Virtus Ragusa in una vera e propria sfida salvezza. Su ilSaronno aggiornamenti in diretta del risultato e immagini dell’incontro.

Entrambe le squadre vengono da una serie di sconfitte. Saronno è penultima e due punto sotto c’è Ragusa che è ultima, In casa di arrivo all’ultimo posto parimerito, valgono vittorie e poi differenza canestri fra le due squadre. All’andata, in Sicilia, avevano vinto i saronnesi di 1 punto.

01032025